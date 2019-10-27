【Jessica嫁人】吳嘉熙陳穎欣玩新郎 即學即跳SG歌曲 (17:00)

女子組合Super Girls（SG）成員Jessica（蔡明思），今日在台灣跟拍拖6年的圈外男友陳冠（Steven）拉埋天窗，SG隊友陳穎欣（Yanny）及吳嘉熙（Cheronna）擔任姊妹陪嫁。Yanny表示剛完成上半部Jessica和Steven的婚禮，令她好感動：「尤其她和媽媽的對話，聽到大家都眼濕濕，Jessica好惜家人，那一刻我們個鼻全部紅晒！」

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Cheronna則說：「好感動，終於見到好姊妹著褂，畫面好感動，雖然亦有些搞笑，我和Yanny做姊妹，負責玩新郎，玩得好開心，給了不同挑戰新郎，但他亦逐一完成，看得到他好有誠意。」二人又稱安排了SG歌曲《有事發生》的一段舞蹈，考驗新郎及兄弟們，要他們即學即跳，同時亦要他們做一些高難度動作，當然不少得要回答一些關於新娘子的問題。

而新娘子Jessica則開心說：「今日好多謝姊妹，她們整天都幫我好多，跑來跑去好辛苦，我之前已提自己要好好享受今天，不要因為亂及趕，而令自己不享受當中，我叫自己放慢腳步，慢慢來，（婚禮）好多感動位，好開心，每樣事都好順利，希望晚宴都順利，不用太趕。」

（即時娛樂）