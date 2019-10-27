【僅6成入座率】祥仔旺角開騷遇防暴警封路 阿佘周家蔚照撐場 (21:41)

開場後場館亦已落閘，只開了旁邊的玻璃門。

【今晚直擊】阮兆祥（祥仔）今晚在旺角麥花臣場館舉行演唱會尾場，撞正示威者在旺角集結和設路障，而警方曾於亞皆老街施放催淚彈驅散，近晚上8時半，防暴警察於山東街及染布房街交界出示藍旗。

祥仔演唱會開場後，場館亦落閘，只開了一邊玻璃門，而個唱原定8時半開騷，大會表示延遲了10至15分鐘才開始，但屬正常延遲，開場時僅6成入座率，未知是否受示威影響？今晚捧場嘉賓包括佘詩曼﹑周家蔚﹑李漫芬和老公，以及白健恩等。

阿佘和周家蔚結伴而來，她們落車後行了幾步，表示沒受事件影響，更指7時許吃完點心才到場。問見不見到附近有何事發生？她們表示見不到，記者稱有抗爭者在旺角堵路，期間還有防暴警察出現及封路，不過她們也說見不到。

問到來看騷前會否擔心，因為旺角已放了催淚彈？周家蔚說：「我沒看，不知道，我只知道約她們去哪裏吃東西，沒特別留意，因為我昨晚夜睡，今早帶兒子去完教會後瞓晏覺，總之一睡完便出來。」阿佘表示總之答應了就出席睇騷。問到完騷離開時，會否留意新聞及交通狀況？周家蔚稱到時才算，阿佘則表示先享受個騷。

李漫芬和老公拍拖睇騷，李漫芬表示早了一小時出門。問有沒有遇到抗爭人士？李漫芬表示見到，而她的老公則表示見不到警察。問到有沒有被嚇倒？李漫芬說：「沒有，因為有老公在。（擔心交通？）有機會行返屋企，我們住得好近，所以好小事，不太擔心。」

同場的白健恩表示遇不到示威者，但見到防暴警察。他表示會留意交通狀況，暫時未知情況如何，亦未想到之後怎樣離開。

（即時娛樂）