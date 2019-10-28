涉醉駕被捕獲原諒 陳偉琪承諾戒酒︰永遠不再令公司失望 (14:35)

【今日直擊】陳偉琪（Vicky）日前涉酒後駕駛被捕，休息兩日後，今日返電視城開工。她說︰「我這兩天也在家中反省，做了個愚蠢的抉擇，很對不起被我影響到的所有人。這件事不但影響了我和家人，還影響了公司及劇組，要跟他們說聲：『真的對不起﹗』還有所有支持我的人，我知道大家也很失望......」

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說到這裏，陳偉琪開始哽咽流淚。她續說︰「我要多謝好多人，出事後才發現有很多人支持及關心我，包括珍姐（曾勵珍）、監製，他們不但給了我很多意見，也很關心我的心理狀況，還有很多《愛‧回家》的屋企人，他們逐一聯絡我，尤其是我特別影響了大小姐（林淑敏）、送水輝（許家傑）、我『老公』（鄭世豪），他們收到很多不同的電話。我看到他們的報道，他們很保護及支持我，我很多謝他們。」

對於當日為何酒後駕駛，陳偉琪說詳情不便透露，但重申是個很愚蠢的決定，以後不會再犯。她說︰「我衷心向大家說對不起，我錯了﹗」至於可擔心被無綫雪藏，她說︰「我很幸運，剛才跟珍姐他們解釋，他們今次原諒了我。我未來會很努力，希望永遠不會再令他們失望。（珍姐表示繼續工作？）我會照常工作，主要都是處境劇。（暫時沒工作受影響？）暫時未有，多謝支持我的所有人。（拍到何時？）未看，Keep住有。」

陳偉琪坦言事發後喊過無數次，雙眼哭腫了，但作為演員要投入角色，而且雷珍妮是個很霸道的人，所以要盡量不被情緒影響。可擔心形象受損影響劇集，她說︰「其實我很擔心，不是我一個人的決定。我這個錯影響了很多人，所以我會深切反省。」被問到近日出入是否找朋友接送時，陳偉琪再次流淚，她說︰「我這兩天想說對不起，我考車牌的最大原因是想接載屋企人，但現在要麻煩他們接載我。（戒酒？）會﹗（不再駕車？）不會，但飲酒後一定不可以開車。我會跟番所有程序。（撞車後可要賠償？）不便透露，因為已進入司法程序。」

（即時娛樂）