尾場騷遇警民衝突 阮兆祥曾考慮觀眾離場安全可安排留低 (17:06)

阮兆祥昨晚在旺角麥花臣場館舉行尾場演唱會，卻撞正該區發生示威活動，防暴警封路兼不斷發放催淚彈，連食肆、藥房、行駛中的巴士亦被波及。祥仔堅持開騷，但開場時僅得6成入座率。

完騷後，他在台上開香檳慶祝，感謝在如此環境下仍然入場的觀眾。祥仔說︰「聽聞情況有點緊張，其實今晚全部門票售罄，最後也有8成觀眾入場，兩成觀眾選擇下次再支持。其實他們買飛支持，已給了我很大鼓勵。好感謝不辭勞苦入場的8成觀眾，無車坐仍然不肯走叫安歌。」

他坦言曾考慮昨晚情況該如何處理，但發現不少觀眾正在前來，也有不少朋友想睇騷，所以決定如期舉行。祥仔說︰「跟場館溝通過，如外面情況比較緊張，場館願意讓大家留低。退票安排要問負責統籌的梅小惠，觀眾來不到，我絕對願意退款。」

祥仔透露他們有一隊90人保安，會安排工作人員安全到達慶功宴場地，如有需要也會安排交通送他們回家。祥仔表示今次個唱的製作費高達7位數，想再開騷要先儲錢。他未知今次演出是否支平衡，並說︰「梅小惠常叫我慳啲，她今次花了很多心思、體力和時間，好有義氣，我一世欠她！」

（即時娛樂）