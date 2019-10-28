Jessica@SG台北婚宴變喊包 余香凝搶到花球望有好姻緣 (21:10)

Super Girls成員蔡明思（Jessica）昨晚與丈夫陳冠（Steven）於台北舉行婚宴，筵開20圍招待親友。共換了3套性感婚紗及晚裝的Jessica全晚做喊包，蹺住老公準備進場時已感動落淚，其後在台上致謝辭，說到感謝家人和丈夫多年來的照顧及包容時再次落淚。她說︰「當時不知道為何又哭，好醜怪﹗我準備了很長的話要說，看到好多朋友由香港過來出席婚宴，很感動，完全說不下去。」

Steven在婚宴上為Jessica送驚喜，播出他和朋友秘密拍攝的短片，他更在片中唱情歌。隊友吳嘉熙（Cheronna）送上情歌《If I Ain't Got You》，陳健安（On仔）亦上台獻唱《我只在乎你》。Jessica一聽到《我只在乎你》，眼淚再次湧出。她說︰「我想送這首歌給老公，多謝On仔幫我唱出這首歌。」

Jessica拋出花球，由好友余香凝搶到。目前單身的余香凝說︰「我本來站在較後位置，同事說這樣搶不到花球，我就衝上去站在有利位置，所以理所當然搶到，好開心，希望可以帶給我好運。雖然不會在短期內拍拖，但希望會有。我已經26歲，心態不同了，希望有段好姻緣。」

（即時娛樂）