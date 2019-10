陳茵媺與丈夫陳豪近日偕同3個子女飛往泰國蘇梅度假,跟陽光玩遊戲;連日來夫婦二人跟仔女四圍遊玩,享受親子時光;今日他們終於可以二人世界,靜靜地拍拖。陳茵媺在社交平台分享跟丈夫陳豪的合照,還有一張她的單人泳裝照,雖然是一件頭款式,但泳衣的低胸設計,沒有埋沒她的美好身段,左看右看,完全不似是3個小孩的母親呢!陳茵媺留言「Finally a shot without the kids in the frame 😆 and even better, finally a selfie with my one and only @moses_chan_ #kohsamui🌴 #kohsamuithailand #beach #truelove #chanchanfamily」實行隔空冧陳豪。

相關新聞:【有片睇】陳茵媺偕子女出海玩獨木舟 陳豪︰勿划太遠

(即時娛樂)