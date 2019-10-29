【父子同心】70幾歲方爸爸月前曾電療 照陪方力申游水 (11:49)

方力申（小方）將於11月5日參加「45公里香港環島泳」，而比賽迫在眉睫，小方亦加緊備戰，並獲不少圈中朋友打氣支持，包括周潤發﹑張繼聰﹑佘詩曼﹑容祖兒和鄭秀文等。

今早6點幾小方在instagram說：「多謝大家的捐款！善款數字已經達4,500,000港元！但目標尚未成功，仍需大家支持我及我爸爸！」原來小方爸爸為支持兒子，亦決定陪他游埋一份，小方在ig上載70多歲老父的照片，並說：「老爸古稀之年，英姿颯爽，年前手術，月前電療，徵得醫生同意，與我弟弟（方）圓明一起將陪我游最後一段。（弟弟因為擔心爸爸也決定游埋一份）有善長仁兄仁姐聞訊拍手叫好，加捐善款（包括我媽我弟）。容後再謝。」

（即時娛樂）