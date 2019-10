next

任達華與名模琦琦的女兒任晴佳(Ella),遺傳了爸媽的高䠷身材,年僅14歲已有170厘米高,而且眼大大,非常靚女﹗雖然未知Ella將來會否繼承母親衣缽,成為一位模特兒,但她近年已開始走入時尚界,在母親安排下,不時為時裝品牌拍照。Ella昨日在社交網分享她身穿短裙曬長眼的靚相,舉手投足也有專業模特兒風範。她在照片下留言︰「Officially my favourite time of the year.」

(即時娛樂)