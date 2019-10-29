【終於找數】請「跳躍F4」兄弟食飯 張彥博：搵到隻牛招呼你哋 (20:45)

張彥博早前舉行演唱會，請來「跳躍F4」3個好兄弟：何廣沛、郭子豪及羅天宇擔任嘉賓，張彥博曾表示會請他們到朋友開的餐廳食威靈頓牛，近日他亦兌現承諾「找數」！「跳躍F4」四子各有各忙，終於夾啱時間齊腳擦餐勁，負責埋單的張彥博把「慶功宴」照片上載到社交平台，除了傳說中的威靈頓牛，還有其他美食。張彥博留言：「😈找數喇，hahahahahahaha🤣🤣🤣 你地（哋）班奄尖挑食怪，搵到隻牛招呼你哋喇~收住貨先啦~😏 說好的威靈頓牛is good 明年繼續~👍🤩💪💪💪 加油！ #跳躍f4 慶功」

何廣沛與郭子豪亦分別在自己的社交帳號分享照片，何廣沛留言：「等左（咗）成年，終於找數💁🏻‍♂️ #跳躍F4 #有心唔怕遲 #一餐找兩次數 #點計都好似蝕左（咗） #傳說中既（嘅）威靈頓牛」郭子豪則留言：「Q&A：有冇人知我地（哋）等@bobcyp1005（張彥博Instagram名稱）哩（呢）餐等左（咗）幾耐？喺下面留comment。Comment有創意又比（被）抽中朋友，下次請你上台同我地（哋）唱！」

（即時娛樂）