馬浚偉自爆睇周慧敏個唱興奮舉燈牌 見倪震立即收斂... (21:32)

馬浚偉昨晚舉行第3場演唱會，請來偶像周慧敏（Vivian）做演出嘉賓。馬浚偉拖住女神出場，一開始就忍不住問觀眾︰「（周慧敏）是否真的好靚呀？」周慧敏穿上黑白色low cut長裙，爆馬浚偉在籌備過程中不斷轉衫，令她要找不同服飾來配襯。馬浚偉解釋︰「因為跟你同台，我想不停提升自己，要努力襯得起你！」語畢，馬浚偉突然像小粉絲般舉起V字與周慧敏合照，影完就尷尬大笑起來。

周慧敏爆有次舉行演唱會，發現馬浚偉在觀眾席上舉燈牌，令她非常驚訝！周慧敏說︰「他是藝人，要有好大勇氣才做到！你好有『吉士』！」馬浚偉解釋︰「我找人做了個『I Love周慧敏』燈牌，牌的下方有隻馬，很大的！你一出場，我就舉牌狂跳！正當我非常興奮時，突然有個人坐在我身邊，那個人就是倪震！」周慧敏說︰「你可以遞給他，叫他拿着。」馬浚偉續說︰「我立即收斂下來。」

周慧敏說她本來是份禮物，是本月26號馬浚偉生日當天的個唱嘉賓，最後因演唱會改了期而未能在當天出場。她說︰「不過，我依然可以是份禮物，因為祝福是沒有時間限制。」馬浚偉隨即問︰「你可否後補和我食飯？」周慧敏說︰「當然可以！食飯那麼簡單，其他事就未必。」

（即時娛樂）