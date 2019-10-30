【《麥路人》全球首映獲激讚】城城千嬅出席分享會 跟粉絲簽名握手 (13:05)

電影《麥路人》入圍《第32屆東京國際電影節》「亞洲未來」單元，郭富城與楊千嬅及導演黃慶勳，出席完東京電影節開幕禮後，又馬不停蹄昨午出席電影全球首映及分享會，來自香港、日本及海外的粉絲和觀眾，均被兩位主角的細膩演出深深打動，不少人哭成淚人，影片播放完，現場掌聲達5分鐘之久，反應熱烈。

身穿黑色單肩連身長褲的千嬅，跟型爆城城亮相，他們出場時以講廣東話向觀眾打招呼，更希望日本觀眾會喜歡這部電影。城城說：「好開心能參與《第32屆東京國際電影節》，我第一次來這裏，電影是我自己最喜歡的工作，所以來參加今次電影節，是好開心的一件事。」

電影中以香港一群不同基層人士因各種原因，成了寄宿快餐店的「麥難民」，城城在戲中演失業的潦倒金融才俊，他也嘆道：「我上網找資料也才知道『無家者』是世界性的問題，日本也有好些人在網店寄住，其實全世界都有，這都是社會性問題。」而城城更表示，更曾於夜間去到這些24小時快餐店體驗一下現場實況，了解真無家者的真實生活，以便塑造角色。千嬅表示快餐店是她快樂童年回憶，以前一直很想去，現在亦會帶小朋友去吃、去開生日會，她說：「不過跟戲中的世界，這很大對比，太悲慘了，生活太困難了，希望大家看完，會知道如何分享愛。」

電影放映時，其寫實情節亦引起觀眾共鳴，不少現場觀眾都感動得忍不住流下眼淚，電影獲得一致好評。對於現場觀眾的好反應，千嬅和城城在分享會上心情興奮，回答觀眾有關電影的提問都好投入。

城城又點名讚千嬅：「好開心第一次與千嬅合作，好稱職!」千嬅笑著反問城城：「你有無被我激親？哈哈!」城城笑答：「無﹗無﹗你好聰明，而且也信任導演，由每位演員去講不同人性的故事，呈現一個愛的電影給大家看，好期待香港可以快一點看到，當然也恭喜導演，第一部電影已有這麼好的成績。」談到戲中的感人情節令觀眾流淚，城城表示自己是感受最大，因他是連貫著其他每個角色，所以感觸亦多，但感動之外人也要有希望，像戲中每個角色會有自己遇到的困難，但最後都能找到自己的出路及應該去面對的人生。

分享會後，大會再安排一場簽名會，原先預定100粉絲名額，但迅即超標，有些更在戲院門外哭了，加上不少現場被感動了的觀眾，也希望再近距離見兩位主角一面，紛紛臨時加入，最後大會安排了數百個握手名額，只是簽名及送出海報仍維持100名額，餘下的數百人則只能跟千嬅和城城握手，而「握手會」上日本粉絲也佔不少，有部分日本粉絲更學懂廣東話跟偶像打招呼，場面熱鬧又感人。

（即時娛樂）