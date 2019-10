「靚湯」湯洛雯是孝順女一名,她跟父母及妹妹湯樂瑤感情要好。近日是湯洛雯爸爸湯鎮宗63歲生日,一家四口齊齊慶祝,湯洛雯拍下溫馨時光並上載到社交平台分享,她留言「Happy birthday to the most important man in my life ♥️(我生命中最重要的男人生日快樂)」。網民紛紛送上祝賀,其中有人說湯家一屋靚人,亦有指湯洛雯似媽媽,更有人留言湯媽媽跟兩個女似三姊妹呢!

