【專訪】黃淑儀簡單步驟教煮餸 爆仔女未能盡得真傳 (18:09)

廚藝了得的黃淑儀（Gigi姐），主持的烹飪節目一個接一個，最近她跟myTV SUPER合作《Gi味俱全》。現今都市人生活繁忙，沒太多時間下廚，有見及此，Gigi姐在節目中會用簡單步驟，教大家煮一味餸，絕不賣弄花巧，平實中讓人有親切的感覺，希望喚起觀眾回憶中那份媽媽下廚的味道。

問Gigi姐是否很懷念媽媽下廚的味道？Gigi姐說：「我媽媽不下廚，我是想自己子女懷念我下廚的味道，（徐）肇平最喜歡吃我的炒飯，甚至他的同學也喜歡，每次同學來我家，總要求我弄炒飯，不叫薄餅和快餐。」Gigi姐雖然廚藝了得，但沒有一個子女盡得她真傳，Gigi姐亦沒所謂，她說：「大女做傳媒工作，二仔是IT人，三仔是工程師，得細仔肇平對烹飪有興趣，但也只喜歡西餐，對中餐一點興趣也沒有，我整的中餐，除炒飯和檸檬雞翼，其他全都不喜歡吃！」

Gigi姐也有老貓燒鬚時，多數敗在燜東西手上，但她不覺得丟架，因為烹飪是容許有錯誤；雖然廚藝出眾，但Gigi姐無意去考藍帶，她透露曾在意大利學過數堂烹飪，但不喜歡他們將所有東西共冶一爐，然後落白酒去燜的方式，「我不是專注煮西餐，又沒想過當廚師，所以沒這需要」。

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（即時娛樂）