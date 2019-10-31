【專訪】開通媽咪 不管束仔女 黃淑儀：由佢哋自由發揮 (18:26)

黃淑儀（Gigi姐）透露第一任丈夫劉芳剛，是個傳統男人，要她傳宗接代，但他們已婚的子女劉德藍和劉德政，都無意為人父母，「小朋友的事不由你話事，以為他們會傳宗接代，但原來他們養貓養狗都不愛養人！我沒有所謂，不會勉強，最重要是他們開心健康」。

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Gigi姐兒子徐肇麟剛結婚，問她有否向新抱傳授廚藝？她說：「沒有，新抱是職業女性，若非她要我提點，我不會主動給予意見，叫她煮什麼給我兒子吃。我不喜歡這樣，由他們自己發揮好了，我不會管他們。（有否為新抱進補催谷懷孕，可以早日抱孫？）我自己也不吃補品，如何替她進補？這方面我完全不過問，讓兩口子決定。」

Gigi姐很早就不管束小朋友，讓他們獨立和自由發展，她說：「當年由加拿大重返無綫拍劇，都是想藉此機會讓小孩獨立。我移民加拿大之後，無綫一直有找我回來拍劇，我丈夫說在小朋友8歲前也別想，我回來拍《廟街孖兄弟》時，孻仔肇平已經12歲，我臨行前，叮囑他們要照顧爸爸起居飲食，分擔家務，自己房間自己執拾，讓他們成長。（捨得離開他們？）沒說不捨得，小孩終會長大成人，有自己世界，每個人都是獨立個體，無需過分緊張，亦不需要他們跟我的步伐走。」

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（即時娛樂）