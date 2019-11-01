【叫觀眾留票尾】馬浚偉自覺演出不合格 稍後舉行小型音樂會補數 (14:01)

馬浚偉（馬仔）在灣仔演藝學院舉行7場《DREAM BIG馬浚偉演唱會2019》，昨晚馬浚偉完騷後，在facebook留言表示：「各位今（昨）晚31/10入場睇DreamBig演唱會的觀眾朋友，由於本人認為今（昨）晚演唱會在某些方面、包括本人在演唱過程中出現的一些問題，認為實在未夠專業，我個人會定性為不合格，固（故）希望今（昨）晚入場的觀眾朋友，保留你們的票尾，待我容後想到最佳方法後，將來再公告大家，為大家送上另一次特別演出！謝謝大家厚愛！感恩！」

事後馬浚偉接受《明報》訪問時，被問到是否要補場？他說：「不是補場，昨晚我的耳機聽得不好，自己唱得亦未夠好，我自己不滿意，我覺得我想力臻完美，昨晚大家有心捧場來支持我，當然想唱得更好，昨晚耳機個balance出現問題，令我唱得辛苦，有些位不滿意，稍後在某地方舉行一個小型unplugged音樂會，邀請昨晚看過的朋友再來看，但要遲少少先做，就是這樣，不用擔心，他們叫我不用太認真，但我覺得不是，我們做表演的要做得最滿意嘛。多謝關心，昨晚場內依然溫暖，好多人來了，比想像中多好多。」

（即時娛樂）