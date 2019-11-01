【節省開支？】周國豐爆十大中文金曲變錄影節目：今次特事特辦 (16:38)

港台今日宣布暫停「第42屆十大中文金曲」的頒獎禮和音樂會，引起各界不少揣測。「香港電台」電台總監周國豐接受《明報》查詢時，表明「十大中文金曲」頒獎禮會繼續舉辦，只是變成錄影節目。至於是否擔心如常舉行，現場會有人喊口號？周國豐說：「無想過這些，取消原因是考慮到歌手、參與人及觀眾的安全，再加上社會因素而決定的。（沒有涉及政治因素？）無，是聽取過業界意見及大家安全而決定的。其實頒獎禮每年都搞，一早已籌備當中，今年的社會氣氛之下，一直有監察住，10月是頒獎禮的Deadline，結果這日作此決定。之前諮詢過業界時，不可以話百分百支持，大部分都認同、尊重港台想法。」

對於有說港台停辦頒獎禮是為節省開支，周國豐稱知道網上有不同意見，有人指港台今次是減預算，又涉及很多不同原因，「預算是一直預好，如今製作形式改變，資源可以互相調配。（「十大中文金曲」是港台42年的金招牌，以後不會再搞？）不是不搞，會繼續做的，今次只是取消2個現場活動，今次是特事特辦。」

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（即時娛樂）