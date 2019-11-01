【盼三喜臨門】跟愛妻甜蜜咀嘴 陳山聰生B隨緣 (18:26)

【今日直擊】陳山聰和圈外女友何麗萍（Apple）今日舉行婚禮，一對新人會見傳媒時，應要求大方咀嘴，十分甜蜜，身穿低胸婚紗的Apple，手中婚戒相當耀眼，山聰受訪時表示婚戒有2卡，他說：「她一向沒有要求這些，但她一直支持我，我有能力的話，希望她得到幸福快樂。」

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問到太太是否緊張？他說：「當然緊張，她未見過有這麼多傳媒，今早到現在都幾疲累，她又不太慣要轉妝，給人『舞來舞去』，希望她一會兒以最佳狀態見賓客。（今早有什麼儀式？）簽字及斟茶給家人。

（感動位？）有兩個，一是宣讀誓詞，我拍多年電視劇，都講過類似誓詞及感人對白，但我一拿起誓詞時，都以為自己冷靜，但一讀到自己個名，就忍不住飲泣。我太太是預期之內，她依然好冷靜，同我向她求婚一樣，她好冷靜，我估不到她很靜。之後斟茶給媽咪﹑哥哥和她的媽咪。好開心，好感恩，和她一起已是第6年，進入另一階段，希望以後對她好些，每日過得開心，可以簡單快樂生活下去。」

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談到生B問題，山聰說：「隨緣啦，上天賜給我們的話，我們會好好珍惜。（會否三喜臨門？結婚攞獎及生B？）平常心，就到頒獎禮，《金宵大廈》好好反應，希望拿到『最佳劇集』，其他平常心對待，『最佳劇集』也是大獎，都可以三喜臨門。」問到太太是否有喜？山聰說：「未呀，我《大步走》（劇集名）中，拍到前天黃昏，其實都幾累，昨天才放第1日假，放今日及明天，後天繼續外景，未有充足時間造人。」

（即時娛樂）