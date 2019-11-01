【陳山聰婚宴】伍詠薇講明要飲茶：逼他閂埋房門斟… (21:07)

【今晚直擊】陳山聰和圈外女友何麗萍（Apple）今晚舉行婚宴，契家姐伍詠薇與老公拍住拖來飲。追問今日陳山聰有否向她斟茶時？伍詠薇表示：「我都想，其實我只是契家姐，今日有上網睇整個過程，見他跟哥哥阿嫂敬茶的樣，自己整頭髮時都喊，始終我是契家姐，如果他斟杯茶畀我會好開心，我就逼他不用在親戚朋友面前，閂埋房門，我一定要飲杯茶。因為我們這對患難契姊弟都不容易的，今日終於見他成家立室，今年工作成績好好好，喜事重重，所以今日抱住開心過他們的心情來飲這餐，所以今日真的好甜。」

至於與新娘子Apple是否熟落？伍詠薇直認當年與陳山聰和好之後才認識，大讚Apple跟她電影角色一樣「賢淑」，「她是好靚的素人，斯文大方，是個好老婆，相信他們是互相改變對方，覺得我與山聰無見面（不和）的時間，相信他們拍拖時互相影響，山聰變得成熟又淡定了很多，感覺到是Apple令他改變很多，希望他們快些生小朋友，等我可以升呢做姑婆或太婆都無所謂，最緊要是他們開心。」

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（即時娛樂）