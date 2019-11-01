【陳山聰婚宴】胡定欣負責接待賓客 胡蓓蔚擔任司儀 (22:10)

【今晚直擊】胡定欣、胡蓓蔚及陳山聰身為Crazy Runner成員，今晚是陳山聰的大喜日子，胡定欣特別穿上性感晚裝到場負責接待賓客，而胡蓓蔚就負責上台擔任司儀，二人稱是以兄弟、姊妹及住同一區的村民身分到場。

胡定欣笑言前一晚十足迎接小學秋季旅行般興奮睡不着，入行已和山聰認識，由同事、跑友變成知己，見到對方找到一輩子愛人，很戥他開心。

胡蓓蔚稱看到山聰註冊宣讀誓辭片段，和定欣感動得也忍不住。問為何不出席註冊儀式，她們指因山聰貪靚，她們要如台慶般花半日裝身悉心打扮，並透露已安排了驚喜送給一對新人。

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（即時娛樂）