無悔當年拍三級片 吳岱融強調非經濟問題︰一毫子都冇收 (19:29)

吳岱融日前接受港台《舊日的足跡》訪問時重提當年拍三級片，他說當時不少朋友以為他有經濟困難，實情是太太鍾淑慧接了一部三級片，他就一齊參與。吳岱融說︰「『三點畢露』也是我提議的。我對演戲好投入，只要劇情成立，我都可以做，亦可以去得好盡，甚至今日我亦不介意。拍這類影片並非因為低潮，而是根據我的思維，坦白說那套電影我是一毫子也沒有收。現在我最希望拍喜劇，能夠帶歡樂給大家。」

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提到《牛下女高音》的「中佬情」吸引觀眾追看，吳岱融說︰「我們每個演員之間都充滿默契，黃心穎與張振朗的互動也有火花。」對黃心穎因「安心事件」消失幕前，他說︰「世事難料，每個人都會有過失，工作和私生活是兩回事，不應放在一起。她是否不應該退出娛樂圈？這是她個人的事了，只希望大家多點包容， 多多原諒。」

今年60歲的吳岱融表示人愈大，愈學懂退一步。他認為人與人之間的相處應互相體諒，了解對方的想法，努力將香港回復原來的好景。他說︰「我現在追求一個輕鬆的生活。在馬來西亞的新屋內，18樓也可以聽到海浪聲，這是人生的一大樂事。我只希望能夠有平衡的生活，追求愈少愈快樂！」

（即時娛樂）