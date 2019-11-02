【人算不如天算】鄧達智孖劉天賜開Talk 交通問題要取消 (22:01)

原定今日舉行的維園集會被警方反對後，逾130名民主派區議會選舉候選人今午擬在維園各自舉行「選舉聚會」，大批人聚集銅鑼灣一帶，警方在銅鑼灣及灣仔多處施放催淚彈驅散示威者。劉天賜與鄧達智原本於下午5時在銅鑼灣舉行「鄧達智奇妙的生活」講座，因交通問題要取消。

今午賜官在facebook發通知，表示:「因銅鑼灣交通問題宣告取消，已購票的人會通知另訂日期。」鄧達智接受《明報》電話訪問，他表示接賜官通知取消講座時，身在中環為新城節目錄音。鄧達智相約朋友到灣仔君悅晚飯，要離開中環時，原來已沒有公共交通工具，他便由中環行路到灣仔。問及講座改期？鄧達智稱活動是賜官邀請，事前不知道是出售門票，至於改期時間要再商議，因為未來幾個月他已安排了多國的行程，包括返加拿大探家人，又到古巴與歐洲旅遊。

賜官在facebook介紹跟鄧達智的講座：「鄧達智與我的相談節目，真人真事，鄧翁奇妙的前半生，很有趣、有啟發性，合適港人今天共享... ...」今早他還信心十足活動可以順利舉行，賜官在fb留言：「維園聚會的人已去了中環，十分安全。」人算不如天算，賜官於下午宣布活動取消。

（即時娛樂）