【正式引退】費玉清香港演唱會 以歌聲跟歌迷說再見 (00:22)

現年64歲的台灣「金鐘歌王」費玉清今晚（11月2日）在紅館舉行演唱會，相隔6年沒有在港開演唱會，他以歌聲跟香港歌迷說再見，這是巡迴告別演唱會的倒數第3場。11月6、7日唱完台北小巨蛋最後2場之後，他就要正式從歌壇引退，回歸他嚮往的陶淵明式世外桃源生活。費玉清在演唱會前參與拜神儀式，場外有大班歌迷在守候，他現身時滿臉笑容。據稱為了今次香港演唱會，費玉清準備了經典粵語歌獻唱。

費玉清在演藝圈屹立46年，去年9月他宣布2019年巡迴演唱會後「封咪」，結束演藝工作，正式引退。今年2月，費玉清的告別演唱會在台北小巨蛋展開。尾聲時他情緒爆發，哽咽至唱不到，他感觸說：「謝謝大家對我的厚愛，非常的感謝各位朋友，唱了幾十年，謝謝大家…。不管日後有任何媒體希望我再出現，我是永遠不會再出現了！」早前他在上海開唱，談到2年前父親就曾提醒他要「慢活」，放慢腳步好好生活，費玉清說：「我後來很後悔，父親跟我講這些話他就是愛我，希望我放慢腳步。應該2年前就放下麥克風，好好的侍奉在他的左右。」

台灣傳媒報道費玉清的身家財產充滿著神奇傳說，他熱愛投資房地產，被稱為演藝圈的「超級包租公」，傳聞忠孝東路1到7段都有費玉清的房子。他低調做善事，有流浪動物機構感謝他的善舉，捐出大筆金額幫助流浪動物。費玉清經紀人透露，他準備退休後養雞，還做功課研究到底要養什麼品種的小雞，計畫從高雄買一對小雞，但為求慎重，還要仔細想想養什麼雞最適合。他曾養狗，愛犬過世讓他好傷心故一直不敢再養狗。隨著退休生活來臨，他也開始思考是否要再養狗，有時間又會去花市挑盆栽，一步步為引退後的生活準備。

（即時娛樂）