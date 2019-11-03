張致恒又闖禍？老婆雯雯澄清夫妻感情冇問題.... (16:08)

張致恒（Steven）今年7月宣布與未婚妻雯雯的兒子「天寶」已出世，隨即被揭一腳踏五船，形象破產，幸雯雯對Steven不離不棄，兩人不時在社交網曬幸福，更於9月時舉行婚禮，正式結為夫婦。不過，雯雯昨晚突然在Instagram的限時動態上載了一段黑底白字，表示「有啲嘢如果失望左（咗），就冇可能再彌補到，亦冇可能再返轉頭。」未知她所指的是否跟Steven有關。

今日，雯雯在Instagram上載與Steven的溫馨合照，澄清與Steven夫妻關係無問題。她說︰「收到好多認識同唔認識既（嘅）人inbox同msg我...多謝大家關心！其實我尋（噚）日story只係聽完朋友分享佢故事，之後有感而發所以打出黎（嚟）。我同我老公感情冇問題，我地（哋）好好，佢宜（依）家好努力為家庭而去改變。佢好努力唔同方面既（嘅）工作，亦每日除左（咗）工作就係照顧小朋友。」

「我身體唔好，佢工作完，凌晨都係佢照顧bb。我係（喺）度只係想講唔係一個人衰過就永遠都係衰既（嘅）！人係會改變既（嘅）。希望下次我開post講好消息既（嘅）時候...大家到時會係替我開心同祝福我既（嘅）msg😉。再一次感謝大家對我的關心❤️！」

（即時娛樂）