【大力媽媽】車婉婉抱病陪BBQ參加運動會 玩到見暈... (19:46)

現代職業女性不易當,既要工作,又要照顧家庭。車婉婉昨天抱病出席囝囝BBQ的運動會,雖然身體不適,仍「大力水手」上身將BBQ舉高,全程陪住囝囝參與不同遊戲,回家時累到滿天星斗。

她說︰「😰病貓Q MaMa昨日一早起床(牀)出席BBQ先生人生第一個運動會,由於Q PaPa有工作,所以Q MaMa唯有單人出席,淨喺(係)睇熱身呢個環節,就知道我要面對好多力的挑戰,基本上係我嘅運動會囉😂😂😂﹗玩到3/4,BBQ先生突然响(喺)烈日當空之下話比(畀)MaMa聽佢想瞓覺💤。吓!咁大鑊?好彩Q MaMa帶咗張迷你外景櫈去,唯有抱住疲累BBQ坐咗响(喺)跑道中間🤦🏻‍♀️。」

「回程時BBQ先生在車上已經暈低咗,Q MaMa又唯有抱住佢落車,再步行上在斜坡上的屋企...... Oh My Armsssss... oh My 腰骨...😵😵😵 P.S. 發現咗:原來MaMa在必要時,係有著(着)源源不絕嘅力量㗎!勁!各位MaMa請繼續加油操大隻呀💪🏻💪🏻💪﹗#BBQ去運動會 #其實係爸爸媽媽運動會 #睇吓人哋舉得幾高 #我已經出盡全力舉到最高 #生咗個大隻仔自己都要操大隻 #好驚BBQ中暑 #運動會完畢之後我自己都滿天星斗 #全力已(以)赴就好了 #MaMa頂得住」

(即時娛樂)