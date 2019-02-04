【大力媽媽】車婉婉抱病陪BBQ參加運動會 玩到見暈... (19:46)

現代職業女性不易當，既要工作，又要照顧家庭。車婉婉昨天抱病出席囝囝BBQ的運動會，雖然身體不適，仍「大力水手」上身將BBQ舉高，全程陪住囝囝參與不同遊戲，回家時累到滿天星斗。

她說︰「😰病貓Q MaMa昨日一早起床（牀）出席BBQ先生人生第一個運動會，由於Q PaPa有工作，所以Q MaMa唯有單人出席，淨喺（係）睇熱身呢個環節，就知道我要面對好多力的挑戰，基本上係我嘅運動會囉😂😂😂﹗玩到3/4，BBQ先生突然响（喺）烈日當空之下話比（畀）MaMa聽佢想瞓覺💤。吓！咁大鑊？好彩Q MaMa帶咗張迷你外景櫈去，唯有抱住疲累BBQ坐咗响（喺）跑道中間🤦🏻‍♀️。」

「回程時BBQ先生在車上已經暈低咗，Q MaMa又唯有抱住佢落車，再步行上在斜坡上的屋企...... Oh My Armsssss... oh My 腰骨...😵😵😵 P.S. 發現咗：原來MaMa在必要時，係有著（着）源源不絕嘅力量㗎！勁！各位MaMa請繼續加油操大隻呀💪🏻💪🏻💪﹗#BBQ去運動會 #其實係爸爸媽媽運動會 #睇吓人哋舉得幾高 #我已經出盡全力舉到最高 #生咗個大隻仔自己都要操大隻 #好驚BBQ中暑 #運動會完畢之後我自己都滿天星斗 #全力已（以）赴就好了 #MaMa頂得住」

（即時娛樂）