【大馬演唱會】粉絲狂嗌「李太太」 楊丞琳：誰准你亂叫 (20:03)

楊丞琳昨日（11月2日）在馬來西亞舉行「青春住了誰世界巡迴演唱會」，這亦是她跟李榮浩結婚、升呢人妻後的首場演出，故全晚不時有粉絲大叫「李太太」，楊丞琳對此也打趣說：「誰准你亂叫名字！」其間，她向粉絲說出一番感性心底話：「我想很多人是跟着我長大、看着我長大，也有人是我看着他們長大，很開心我人生每個階段，從單身女子到現在，有了自己的婚姻，很開心你們都陪着我，不離不棄，不會因為我成為人妻就抛棄我。」之後，她更向粉絲道謝，「很謝謝你們這麼堅持，這個堅持是對的，我一定不會讓你們失望」。

完騷後，楊丞琳也在社交平台留言，她說：「馬來西亞的觀眾，你們讓我太難忘了！今天聲音有啞掉嗎？在台底下stand by時，就已聽見你們如雷的歡呼和尖叫，當下我就知道，這場演出一定會很好玩～六年後，我終於把新的巡演帶給你們，對不起久等了！我從來沒有忘記大家喔，希望昨晚有彌補這等待六年的煎熬～謝謝你們的熱情，讓我可以把自己放心地交給你們。這是巡演第一次以三面台的形式呈現（新加坡場也會是），對我來說簡直是一場全新的演出。我很享受這個舞台，因為有你們，才能完美。匿名的好友們，我承諾，下次見面，不會等太久！不能老是讓你們飛，我會心疼... Love u all！Malaysia, see u next time❤️」

（即時娛樂）