湯盈盈與老公錢嘉樂育有一對女兒,大女Alyssa(錢凱晴)6歲,細女Kassidy(錢凱琪)4歲,一家四口不時出外玩樂,享受家庭樂。今次全家去跑馬拉松,一齊完成賽程後,在網上分享大會頒贈的獎牌,相當開心。

湯盈盈興奮留言:「Family's first Marathon! Alyssa made it to the finish line before all of us. She said, "I stopped for nothing, I'm the cheetah of the family!」

(即時娛樂)