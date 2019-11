何雁詩(Stephanie)昨日(11月2日)27歲生日,連日來跟不同朋友切蛋糕慶祝,當中她最開心當然是跟男友鄭俊弘、家人及4隻愛犬一齊,見何雁詩興奮跟手上愛犬咀嘴,所以她的社交網暫時亦只分享他們的合照。

何雁詩留言:「26+1 thank you everyone for making me feel like queen on my birthday I love you all」

