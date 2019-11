杜汶澤和陳百祥(阿叻)明午4時半,應邀出席港台節目《視點31》,一齊談局勢論民情,此帖文一出,哄動全城,不少網民留言表示會準備定花生,甚至開定賠率等睇好戲。

阿澤今午在社交網轉發相關內容,並說:「首先,當收到利君雅嘅來電,我承認我係有啲緊張,因為佢始終係我偶像。

之後佢同我講想搵我做『視點31』,話討論嘅對象係幻想自己如果係警務署(處)長就一早開真槍嘅陳百祥,問我得唔得,我就話no喇!自己脾氣唔係幾好,怕影響到香港電台一貫健康、持平同中立嘅影像(形象)。

不過,雖然聽日唔係利君雅做主持,但係既然佢打得比(畀)我,我一定會支持佢。所以我應承咗,做呢個節目。更加要多謝陳生(阿叻)應約。

至於我睇到港台fb有好多留言,希望我會爆粗甚至動武,我應承咗利小姐,會以禮相待,唔會令佢孭鑊,大家可以死咗條心。

Oh by the way , 如果聽日警察4點想再開記招,我睇不必嘞(喇),因為,根本唔會有人睇。聽日(5日)四點半香港電台電視部吖嘛,收到,我應該唔會去錯咗隔離商台嘅。」

