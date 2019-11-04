【嫁到這世界邊端3】陳貝兒走訪比利時男同性婚姻：一段來之不易的幸福 (23:47)

由陳貝兒主持的無綫節目《嫁到這世界邊端3》，以走訪嫁到外地的人妻為主題，今明兩集卻很突破，是訪問一位嫁到比利時的男同性戀者Stephen，講述他與另一半、比利時室內設計師Christian的故事，陳貝兒也說這是一段來之不易的幸福。

Stephen是土生土長的香港人，最初在家人面前隱瞞自己的真性情，直至大學考到獎學金到比利時修讀政治學，開展了他的另一個人生，畢業後在當地找了一份分析師工作，並給他找到真愛，他在一個網上交友平台認識到Christian。不過，Stephen後來發現對方是一個已婚男，育有三名子女，Christian原來跟Stephen一樣，自小就發現自己喜歡男生，可是生於一個傳統的天主教家庭，只能走上結婚生子的路，後來他亦為了Stephen決定離婚。

Christian指大女最初表現接受，後來卻一直找藉口迴避他，其他子女卻跟Stephen成為朋友。Christian更指爸爸生前是傳統的天主教徒，一直不敢帶Stephen回家，他跟媽媽談論Stephen時，會以「鋼琴」作為代號，因為Stephen很喜歡彈鋼琴。之後，二人相識10周年時，Christian決定給Stephen一個名分，以及日後生活有所保障，在一間高級餐廳求婚。

（即時娛樂）