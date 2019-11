關淑怡在上個月曾在instagram貼文,轉載網民自製的《一切也願意》MV,而該MV畫面湊巧則用了這幾個月來反修例風波的畫面;而早於5月時,關淑怡曾在微博貼相力撐黃耀明,更表示該微博帖文是最後一個Post。有內地網民近日發現關淑怡的歌曲,近日在內地Apple Music遭下架,未知下架原因是否與她近日敢言態度有關。

而關淑怡今日凌晨在ig貼相,並說:「Apple Music has deleted all my songs.. 下架。but I know, where is my point to xxx n music is music.. it has nothing to do with politics. If so, Lady Gaga, Madonna n all top celebrities in all over the world should be 下架!be reasonable!!im only a 歌星仔嚟架咋!做乜搞我?」

