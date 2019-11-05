【有陳果班底】李璨琛監製賀歲片《大盜演》 樂瞳演人妻 (15:16)

由李璨琛監製，姜文杰、秦沛、詹昊宸（詹瑞文）、曾美慧孜、樂瞳和何華超等合演的賀歲片《大盜演》，將定於明年賀歲檔上映。戲中飾演副導演的姜文杰，因造型太神似，被誤會是劇組人員亂入演員合照而搞出笑料。

李璨琛事事親力親為，除身兼男主角外，更連同姜文杰化身茶水，為劇組人員炮製泰式奶茶，樂瞳也茶水檔落單，大讚兩人「好手勢」。第3次為電影監製的李璨琛說：「《大盜演》係喜劇，故事笑中有淚，主要在泰國拍攝。今次有個幾特別的位，就是有幾位演員是陳果班底，胡慧沖、何華超、曾美慧孜連埋我，叫做四師兄弟妹合作，有新火花給觀眾，也問了陳果借了《細路祥》同《榴槤飄飄》的海報，看觀眾能否解讀。」

飾演分居太太的樂瞳表示：「我好少拍電影，今次有這個機會，好多謝監製！好多人同我講璨琛特別點名叫我演出，第一次演人妻好開心！」

另一亮點是在戲中演一對「亡命鴛鴦」的詹昊宸和曾美慧孜（小美），去年因電影《三夫》嶄露頭角的小美，今次參演《大盜演》接受了李璨琛的挑戰，就是整套電影以廣東話演出，小美說：「覺得好刺激，每個moment好過癮！詹sir又會給我好多意見。」跟小美有大量對手戲的詹sir回應：「戲中角色成日被欺負，所以我們互相扶持，日日糾正她的廣東話。」

（即時娛樂）