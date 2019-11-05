【阿叻VS阿澤】杜汶澤騷前表明不會激到陳百祥反枱 (17:03)

【今日直擊】杜汶澤和陳百祥（阿叻）今日應邀出席港台節目《視點31》，阿澤抵達後跟阿叻一樣，接受傳媒簡短訪問。對於有網民擔心他在節目內爆粗，阿澤：「我唔會，在隔離做咗8年，一句粗口都未講過。（準備好心情對戰？世紀大戰？）有咩準備，我香港出世，我係香港人，無嘢準備。（外間有賠率成大熱？）我買了200萬叻哥贏。（茶餐廳有直播十足睇波？）最可惜我係唯一一個無利益嘅人，因為我無茶餐廳…（怕否你太激令對方反枱？）唔會，我哋始終讀到中五，係讀過書。（打扮得好靚仔？）樣都贏咗先啦。（事前有無準備？）無嘢準備，有咩好準備！（翻睇對方講過什麼？）無，好怕睇佢。（點解怕？）怕，怕黑怕鬼咁，怕係無得解釋。」

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（即時娛樂）