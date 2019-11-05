【阿叻VS阿澤】陳百祥繼續撐警開真槍 杜汶澤稱滅絕人性 (17:58)

陳百祥（阿叻）和杜汶澤今日應邀到港台節目《視點31》論政，主持人先問到香港有不少演唱會和大型節目相繼取消，阿澤直言：「如果內戰期間，娛樂是微不足道，若香港人受到這麼大的人為災難，仍掛住有娛樂，未免太涼薄。（內戰？）好明顯是內戰。」阿叻聞言則說：「這幾個月對香港是悲劇，自我出世至今，未見過這麼的香港，我看到暴力。」

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阿叻稱覺得是教育擺佈了年輕人，又指年輕人沒熟讀歷史，對國家﹑普通話沒有深入認識，阿澤聞言反駁：「重點不關歷史事，是否認識了歷史就不會被暴政打壓？五大訴求好清楚，差人愈來愈暴力，七成人不信任差人，你就支持差人。」阿叻則說：「我看不到差人怎樣暴力，如果年輕人不攻擊差人，差人又怎會用暴力？因為畫面看到，暴力是由這邊開始，差人是以暴制暴。」阿叻聲稱看不到警方如何暴力，再強調警方是「以暴制暴」：「他們上班為什麼出來打你？」阿澤則表示是治亂世用重典。

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阿叻曾表示若由他做警務處長，他會開真槍，這個話題亦是焦點所在。阿叻仍表示支持開真槍，又認為是必須的，因為是在生命垂危之時開；之後話題去到美國，阿叻指大家支持美國，有露宿者都被警員開槍，阿澤聞言勞氣反駁：「美國可以買槍，美國是民選國家，但香港就行緊急法，沒有民選政府。」阿澤更指支持開槍絕對是滅絕人性：「點解啲人咁憎陳百祥？就是因為這樣。」阿叻則淡然說：「大聲唔代表啱，激動唔代表對。」

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（即時娛樂）