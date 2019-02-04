【阿叻VS阿澤】談「元朗721事件」 阿叻：只見到毆鬥 (19:07)

杜汶澤和陳百祥（阿叻）今日在港台節目《視點31》論政，談到全城關注的「7‧21元朗事件」，阿澤稱見到有警察到場，並看到警員面對白衣人打人時，不但沒開槍，還調頭離開；阿叻聞言繼續撐警，指當時沒有攻擊性武器，只有藤條和木棍；阿叻還表示看到的只是互毆和毆鬥，怎會是單方面打？

另外，對於成立獨立調查委員會，阿叻表示待事件平息後，便可以有獨立調查，並要查清楚整個事件。談到警方委任證及警員蒙面，阿叻指現時科技就連遮樣都看到人，阿澤隨即反問委任證有什麼用途？阿叻說：「警察執行任務好危險，怎給你看（委任證）？連槍也掹不到，我覺得沒問題，他們是差人，做嘢執法。」

阿澤則認為委任證是表明警員身分，意義在於識別對方是警員，但現場很多警員蒙面兼沒出示委任證，根本不知道對方是誰，阿澤說：「先別說肢體暴力，見到差人在街挑釁市民。」阿叻聞言即反駁：「是市民挑釁差人。」

當主持人談到有藝人疑遇到白色恐怖，不獲續約，阿澤直言沒辦法：「市場喺佢度，不歡迎你去賣唱賣藝也無可厚非。」阿叻又辯稱：「我又乜都咁講，人要有獨立思維，我撐警，我看的是正確，我認為警察是唯一保護我們生命和財產，他們做了磨心，不能不行去前線，（示威者）一樣在舖頭搶東西和放火，地（港）鐵被打爛，結果是求什麼呢？」

談到有藝人做護旗手，阿叻表示自己無做過護旗手，但指保護國家是天公地道，阿澤亦稱：「有好多因素，有的是真心，有的是（內地）工作需要，要在內地受歡迎，民粹問題，非黑即白，因為你不支持，就代表你反對。」

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（即時娛樂）