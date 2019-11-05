【阿叻VS阿澤】嘲陳百祥冇邏輯兼無賴 杜汶澤爆粗：嘥X氣 (19:27)

【今日直擊】杜汶澤和陳百祥（阿叻）今日出席完港台節目《視點31》facebook直播後，便前後腳離開香港電台電視大廈。阿澤首先現身，他笑稱打算和邀約他出席的利君雅合照，但對方沒有出現，阿澤笑言好嬲她。

談到跟阿叻激辯後的感受，阿澤說：「首先我冇睇佢之前訪問，人同人嗌交，基本上都有啲嘢要拗，而佢最可怕地方，佢首先唔記得自己講過乜，3句之間咋。（阿叻好無賴？）無賴就固之然，冇記性先可怕，你哋有睇直播，佢呢頭講完，轉頭唔記得自己講乜，完全冇邏輯，嗰種可怕地步，我明白點解佢一路都係咁，佢咁嘅年紀，我有乜責任教識佢？啱唔啱先。（是否好激氣？）係呀，不過算啦，應承咗人...（會用什麼形容詞形容阿叻？）嘥X氣。（怎樣下火？）打邊爐。」

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（即時娛樂）