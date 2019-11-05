【環島泳破紀錄】39年來最成功一日 小方：石澳段最辛苦 (20:57)

【今日直擊】方力申（小方）今日以10小時43分06秒完成「香港環島泳45公里慈善挑戰」，打破了英籍泳手Simon Holliday在2017年創下的紀錄，並籌得760多萬元善款。小方在祝捷會上表示：「覺得這日是我39歲以來，最成功的一日，不是因為游完45公里和破紀錄，而是因有很多善長人翁成就我今日的成功。」台下的方爸爸亦盛讚兒子說：「方氏出品，必屬佳品！」

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小方受訪時直言沒想過自己會破紀錄，只希望能在12小時內完成，水流也幫到他很多，加上已籌得700多萬元善款，壓力不太大，只是石澳段最辛苦，因為大浪拋到反胃，「我是硬生生將嘔吐物吞回落肚，很難頂，途中又遇上雙腿想抽筋，以及一度心跳加速，都擔心是心律不整，所以最後7、8公里時都有減慢速度，不過全程是開心的。（忍得住未有激動流淚？）是受寵若驚，因見到過百親友到場支持，有些更是由外國返港，很想去招呼他們，又驚漏了多謝人。」

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至於下個挑戰是否結婚？小方笑說當然要，而且還是大挑戰，因為一生一世的。雖然已屆適婚年齡，小方說：「反正都3到尾，加上是雙魚座，浪漫型，希望遇到一見鍾情，會令我心跳加速的，這個年紀還日久生情，太浪費時間了。」

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（即時娛樂）