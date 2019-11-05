【唔介意做箭靶】撐警陳百祥：睇唔到警方用過分暴力 (21:16)

【今日直擊】陳百祥（阿叻）離開港台電視大廈時受訪，他表示自己沒有「藍黃」之分：「我真係冇，你鍾意話我係藍黃紫都得，冇關係，我一路講緊我自己，我由頭到尾都話，和平示威或任何唔滿意政府，都可以去做，可以說服到我嘅話，我都去，但問題係我唔鍾意暴力，唔接受暴力去解決件事，兩邊暴力都唔好，如果警察用過分暴力都唔好，但我睇唔到警察用過分暴力。」

談到科大生墮樓事件，阿叻說：「悲劇嚟，我睇到新聞，成件事呢5個月都係悲劇。（科大生被警察追捕墮樓，是否覺得應該？）梗係唔會啦，點會應該？人死點會應該？呢個係悲劇，我係會可憐學生。因為點會為海市蜃樓理想而犧牲？我上嚟希望佢哋聽到我講嘢，唔好白白犧牲，追求緊唔係真正你想要嘅嘢，同埋百分之90係追求唔到。點會有人犯罪會等特赦？點會有人係犯事而會冇事？你點會讀讀吓書而攞自己條命較飛？我最痛心學生呢樣嘢。」

至於會否跟小朋友傾談？他說：「之前成日向學生演講，依家唔了解佢哋睇法，我冇細路，唔識教育，我唔係英雄主義或做發言人，因為我係香港人，好愛呢個家，我出嚟明做箭靶，係畀佢（杜汶澤）鬧，有乜所謂？我犧牲少少，我未必講得啱，所以希望直播，導演請我嚟，唔係直播我唔嚟，因為我驚你剪輯，直播我講嘅嘢我負責，整件事都係一個悲劇，對香港冇一樣嘢好，但點解發生咁？等件事發酵完，或有人有思維嘅人，有能力嘅人去settle件事，我唔知係中央或香港人，個問題係啲學生要識聽，個個仲出去攞條命搏，你覺得識聽？

（你是否聽到另一邊聲音？）我一路聽到另一邊聲音，但我覺得啲聲音錯咗，當然係錯啦，點會叫學生出去犧牲？（沒人叫學生犧牲？）點會冇呀，唔好玩喇﹗（在哪兒看到？）我睇到畫面﹑新聞。（新聞怎叫他們犧牲？）你唔使捉字蝨啦，我唔會答你捉字蝨嘢，我只係講我睇法。

（有很多人輕生，政府沒回應及慰問，是否刻薄？）唔係刻唔刻薄，我冇話政府啱晒，冇一個政府係百分百啱嘅， 我唔批評政府﹑唔批評個人，我只講我自己睇法。我又唔係警察，唔會代警察答。我得一句：暴力就唔啱，一句講完，邊面暴力都唔啱，呢個係我講嘅嘢。

（有片段見到街坊被警方壓埋牆及按地或拘捕，是否需要譴責？）好似杜汶澤講，香港有內亂，你仲出去睇熱鬧？（街坊住哪兒﹗）你睇熱鬧可以返屋企。（只是路過﹗）呢啲係無辜者。（但都被警察捉，是否警察做得對？）我冇話警察做所有嘢都啱，所以我會支持獨立調查委員會，不過要件事完咗之後。」

談到有傳媒同樣被警方拘捕？阿叻則說：「我唔評論個別事件，嗰啲畫面我睇唔到。（你揀畫面看？）我唔係揀，我睇到乜就睇，但我唔會24小時睇住新聞，我有我睇法，再問我都係一樣。（會否再跟阿澤深度對話？）唔需要。（阿澤表示和你傾嘥氣？）我覺得同佢傾係好有吸收，佢覺得嘥氣，因為佢吸收唔到我，我吸收到佢。」

阿叻和黃杏秀的座駕離開時，現場有人戴上黑色口罩，並隔住車窗說：「叻哥有張驗眼紙，撐叻哥做一哥。叻哥支持你，可唔可以嚟做免費驗眼，想睇你剩返幾多成視力，睇晒三個台，但所有濫暴都睇唔到，你做一哥最叻係你呀，玻璃都變鑽石，警隊都變公安。」

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（即時娛樂）