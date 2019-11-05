【桃李滿門】慈善音樂夜慶祝70歲生日 群星拱照張之珏 (21:31)

張之珏宣布將於2020年1月中，伙拍一眾門生與演藝圈好友舉行「A Life Moment with 張之珏 ＆ Friends群星慈善音樂夜」，慶祝70大壽與入行50周年之餘，並為護苗基金及推動戲劇藝術發展籌款，門票將於11月6日起公開發售。

張之珏的藝術創作跨影視、舞台、戲劇、教育。自1969年於浸會大學主修傳理學系開始，他已活躍參演黑白電視之演出，1975年主演TVB古裝長劇《清宮殘夢》光緒皇一角深入民心。曾先後擔任電視廣播、麗的電視及亞洲電視編導、監製、助理總監等崗位，亦曾出任香港演藝學院戲劇學院首位導演系主任，因此與不少演藝圈中人結緣，提攜扶育過不少後輩。一眾藝人想為張之珏慶祝70歲生日與入行半世紀，他感謝大家厚愛，也想貢獻社會，為戲劇藝術發展出點綿力。

他說：「在今時今日的社會，愛和包容真的非常重要，因此我希望借助各位對我的愛，一起籌辦慈善音樂夜，為我一直相當支持的護苗基金籌款，以及為我熱愛的舞台做點事。」張之珏的提議一呼百應，何家勁回覆「義不容辭」，古巨基說赴湯蹈火，逾30位藝人嘉賓參與，包括李司棋、關之琳、謝君豪、李蕙敏、張天愛、張可頤、張達明、譚偉權、黃建東、楊明、袁文傑、古明華、南紅、尹飛燕、區嘉雯、楊英偉、魏惠文、李浩林、何文匯等。

（即時娛樂）