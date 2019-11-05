【曾因病暴瘦】「情歌教父」周傳雄被感動 開個唱圓歌迷夢 (22:35)

出道30年、有「情歌教父」之稱的台灣歌手周傳雄，今日在北京舉行記者會，宣布「青花傳情 周傳雄演唱會」首站、深圳站將於12月7日假深圳灣體育中心體育館舉行，門票於本周五（11月8日）開賣。

周傳雄創作多年，作品無數，其中《青花》一曲在抖音爆紅，打動了年輕世代；至於舊世代歌迷，有人有感而發說：「當年我們沒錢，只能買盜版，我們是聽你的歌曲長大：現在掙錢了，我們欠你一張門票。」新舊世代歌迷交融，串流「我們欠周傳雄一張門票」的群聚力，讓周傳雄為之動容，因而催生了「青花傳情 周傳雄演唱會」，他會以擅長的情歌，撫慰歌迷的心，「我的演唱會就像一艘愛之船，船上載滿了情歌和愛，我來唱、歌迷來和，一起重溫當年一首首經典情歌」。

開騷在即，周傳雄稱會以平常心迎接：「現在對我來說，人生已到另一境界，做演唱會是享受心情和籌備的過程，心情反倒格外平靜，就和歌迷一起溫暖。」他透露「經典情歌」成了是次巡迴演唱會的主軸，屆時他會彈奏keyboard和鋼琴，也會選唱西洋歌曲，讓演唱會更有節奏感，還會有串燒歌曲，將自己的成名曲，或是幫人作嫁的歌曲，一次唱足，「2個半小時的演出，我準備了近40首歌，還有弦樂團、舞團，絕對讓歌迷滿意」。

之前，周傳雄因病暴瘦至49公斤，目前體重回升到64公斤，他說：「我希望可以在65到68公斤之間，我覺得自己目前很完美，拍照時不會太瘦，這樣剛剛好。」

（即時娛樂）