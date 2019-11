黎姿(現名馬黎珈而)早前去了觀樹,還在社交平台教大家一個名為「樹冠羞避」的自然現象;近日黎姿又再親親大自然,她覺得跟大自然相處,聆聽大自然的聲音,每一刻都是享受。黎姿在社交平台分享靚相,只見她身穿長裙,長髮飄逸,置身大自然之中,構成唯美畫面,她留言:「"The earth has music , for those who listen"-莎士比亞 多美的一句話!跟大自然相處,聆聽大自然的聲音,每一刻都是享受!能珍愛大自然,讓萬物健康生長,在生態循環中,帶來更好的食物、環境、水源... 最後健康美麗都落在人類身上. #大自然沐浴心靈」網民紛紛大讚她很美。

(即時娛樂)