【「十年」系列】高海寧走出抑鬱 棄性感形象踏上女一路 (17:33)

高海寧（高Ling）2008年參選港姐，翌年簽約無綫入行，10年來看似順風順水，原來一開始已患上抑鬱症，從情緒低谷一步步爬上來。

「選美時，大家認為我以身材博見報，我也不知自己做了什麼會這樣，不明白為何自己會被塑造成一個很有攻擊性的女仔。決賽當晚，很多女仔輸了都在後台喊，我反而鬆口氣。」豈料，高Ling接下來竟患上抑鬱症，一直躲在房內不見人，又暴食令體重急升30磅。「當時連媽媽都不想見，不是因媽媽叫我參加港姐而嬲了她，而是怕媽媽見到我不開心會更加不開心。」最終，高Ling到健身中心做運動減肥時，被桑拿房內一班太太點醒，才成功走出陰霾。

初入行，高Ling多次想過放棄，退出重返校園，又曾介意要常在工作中騷身材，直至演出李添勝（添哥）監製的《天梯》才有機會認真演戲。「添哥是我第一個伯樂，當年我還首次提名『飛躍進步女藝員獎』，很感激他。」《不懂撒嬌的女人》是高Ling演藝生涯中另一部比較重要的劇，得到戲中主角林文龍、宣萱「加持」，高Ling終於開竅。「林文龍是第一個教我怎樣演戲的演員，是我的恩師。拍完時，他說我畢業了，很開心﹗」

首當女一的《婚姻合伙人》獲好評，之後在未播出的《C9特工》、《網絡騙案》同樣擔正，高Ling認為是她努力一步步走出來的成果。「只可以說我比某些人好彩，但不是完全靠運氣，我很清楚自己付出了幾多，才走到今時今日。每演一個角色都是一個成長，不可以說現在進步了很多，但每次總有點進步，有人讚我很開心。」

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（即時娛樂）