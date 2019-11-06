【時間地點曝光】林志玲秘密籌備婚禮 11‧17台南舉行 (16:44)

台灣第一名模林志玲6月閃嫁拍拖半年、日本組合EXILE成員Akira，婚後夫婦二人各有各忙，林志玲曾表示未決定何時舉行婚禮，有定案後一定會告知大家；原來兩人已秘密籌備婚禮，並訂於11月17日，在林爸爸的家鄉台南舉行。

據台灣傳媒報道，林志玲與老公Akira將於11月17日在台南舉行婚禮，至於婚宴地點仍未公布，但知情人士透露，林志玲爸爸是台南後壁人，故孝順的林志玲選擇後壁為婚禮地點。雖然兩人於圈中人緣好，但他們僅邀請至親好友出席，而婚宴於下午開始有儀式派對。

婚禮邀請卡亦隨之曝光，卡上寫道「來自我們的小邀請～因為您對我們而言是非常重要的人，所以請您來接受我們愛的抱抱。讓幸福無限延伸～2019年11月17日❤在台南喔❤預計下午就會開始小小的儀式派對，We will be honored with your presence.」，署名是「良平Akira & 志玲 敬邀」，滿載著兩口子幸福喜悅心情。

就有關報道，林志玲經理人回覆傳媒時證實喜訊：「非常感謝媒體朋友們的關愛！當天是一個小小至親好友家庭宴會，一定會提早分享最幸福的影像給到大家。真的很抱歉沒有廣大邀請，會選在台南是作為女兒希望創造跟爸爸媽媽一樣的回憶，共築溫馨。謝謝大家，辛苦了。」

（即時娛樂）