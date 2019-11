吳雨霏(Kary)兩年抱兩,9月尾宣布為丈夫洪立熙湊誕下細女Galilee,湊成「好」字。Galilee轉眼已兩個月大,Kary雖然至今未公開囡囡正面相,但相信B女肥肥白白,非常可愛﹗Kary今日在社交網留言「Mui mui G's cheeks look exactly like the piggy hehe 🐷💖✨🍭🌈」,取笑Galilee的臉頰看起來就像小豬。

(即時娛樂)