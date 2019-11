「宅男女神」江嘉敏(Kaman)11月4號25歲生日,與馮盈盈、劉佩玥、麥明詩等好友開派對慶祝,原來當日江嘉敏男友Anthony也在場。江嘉敏在Instagram(Ig)分享派對照片,雖然在單人相中標籤了男友的Ig名字,但就未公開和男友的合照,反而是Anthony在自己的Ig擺放合照,留言︰「Happy birthday to my boss, love you 8 to the sideway as always 🐷💛.」江嘉敏極速回應︰「1st like👏🏻👍🏻❤️.」

(即時娛樂)