【集體封殺？】合約糾紛未解 福茂唱片鬧爆韋禮安「貪婪要價 表裏不一」 (17:31)

韋禮安被舊東家福茂唱片鬧是一個謊話連篇的人。（自由時報圖片/明報製圖）

台灣音樂才子韋禮安，於2008年加入福茂唱片，但去年他在fb發文宣布約滿不續約，成立工作室「耀聲音樂」；福茂唱片於本年8月對韋禮安提告違約，指他擅自在fb公開合約到期、結束合作關係不是事實，並一再私接工作，嚴重違反合約；對此，韋禮安透過委任律師、Selina（任家萱）前夫張承中發聲明反擊。雙方合約糾紛未解，近日有台灣傳媒爆料，指福茂唱片老闆張耕宇親自致電各大唱片公司高層，告知大家不要跟韋禮安合作，企圖集體封殺韋禮安，甚至傳出原本想和韋禮安合作的華納音樂因而打退堂鼓；就有關傳聞，福茂唱片今日（11月7日）發聲明反駁謠言，並表示心痛韋禮安變成一個貪婪要價而表裏不一、謊話連篇的人。

福茂唱片聲明內容如下：

（1）福茂唱片不會去要求其他唱片公司不可簽約韋禮安，更何況福茂唱片也沒有資格去要求別的公司！

（2）有關韋禮安在福茂唱片合約條件的部分，韋禮安所說的與事實恰恰相反！福茂唱片過去長期投資巨大財力、人力、物力在韋禮安身上，雖然並未獲得回收，但是，仍然早在2017年合約尚未到期之前，即主動提出書面補充協議，要為韋禮安調整合約條件，反而是韋禮安貪得無厭、得寸進尺地要求更多不合理的條件！（有書面往返為證） 福茂唱片確實不能接受這種無理的條件，之後韋禮安才違約自行出走。

（3）至於所謂一年的業績已經超過福茂唱片十年業績的說法，只會令人感到可笑，無需回應！

（4）福茂唱片本著厚道的原則，從不對外透露過去與韋禮安交涉內容而且本來不打算用法律方式處理，然而韋禮安以及韋禮安律師多次在新聞媒體不實的攻擊福茂唱片，同時又聽聞韋禮安在與其他公司接觸時，竟提出高價要求，宣稱福茂唱片已經答應此條件，希望其他公司提出更高的條件才願意簽約。

（5）福茂唱片同仁都覺得很心痛，不知道為何短短的時間韋禮安變成一個貪婪要價而表裡（裏）不一，謊話連篇的人！以上種種行為實在令福茂唱片完全不能接受，因此才不得不提出訴訟，希望得回正義，並匡正視聽。且在此鄭重警告，希望韋禮安勿再對外發表不實言論，以免延及其他法律問題！

（即時娛樂）