跟唐詩詠無可能復合 洪永城再見舊愛 主動向女友備案 (19:24)

【今日直擊】洪永城、蕭正楠今日出席林夏薇的食肆開幕活動，並一同受訪。洪永城坦言難跟蕭正楠合作做生意，深信二人一定會吵架收場。他說︰「而且我沒有錢，只有橋﹗阿蕭打本投資，我一定做。」蕭正楠說︰「他的橋是屎橋，我不會出錢。」

早前洪永城與舊愛唐詩詠一同出席黃翠如生日會，洪永城說︰「我們是朋友，也有很多共同朋友，再見面也不尷尬。不過，我去到現場後，大家都不出聲，氣氛有點怪，只得家傭姐姐和我說話，哈哈﹗」提到網民求兩人復合，洪永城直指無可能，強調與唐詩詠已各有各生活。他說事前也有向女友梁諾妍「備案」，令對方有安全感。

蕭正楠說事前曾為唐詩詠、洪永城同場而擔心過，怕他們無話題，又會令兩人被朋友追問，所以最後才約洪永城。蕭正楠說︰「他竟然兩手空空來生日會。（你送什麼禮物給翠如？）我整個人也送了給她，夠用一世。」洪永城聞言道︰「我要抄他的金句𧨾女友，但怕女友聽到他這句說話會摑我。」

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（即時娛樂）