【聖誕檔上映】開拍前兩日收劇本 甄子丹隨心演《葉問4》 (18:58)

集結了「葉問系列」鐵三角甄子丹、導演葉偉信及監製黃百鳴，加上動作指導袁和平，聯手打造的功夫巨製《葉問4：完結篇》，落實於12月20日聖誕檔期上映。甄子丹與葉偉信合作無間，充滿默契，今次《葉問4》找了一個全新角度去講故事，甄子丹亦選擇隨心的方法演出，他說：「去到第4集，我已經好了解葉問這個人物，導演亦想我隨心一點，所以到開拍前兩天才給我劇本，再結合現場給我的感覺琢磨，結果演出來的效果，我和導演都很滿意。」

短短分半鐘的首條預告片，看到年少曾在英文學校讀書的葉問，以簡單英語回答外籍校長提問，帶出今集故事以外國為背景。繼而葉問與飾演中華總會會長萬宗華的吳樾大打出手，二人以玻璃轉盤切磋武術；同時看到葉問與曾參演《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins飾演的海軍陸戰隊軍官，在軍營對決，同樣新加入的吳建豪就飾演華籍軍官、飾演李小龍的陳國坤在體育館打跆拳道；還有在唐人街中秋晚會挑戰葉問的高戰（Chris Collins），以及飾演被欺凌的華人女學生、年僅16歲的新生代演員李宛妲。

《葉問》系列橫誇10年，第一集探討的「生存」、第二集的「生活」、第三集的「生命」，到今集葉問為了兒子前途，遠赴美國尋找學校；人在異鄉，葉問亦見證了華人被歧視。導演葉偉信說：「每次葉問出手，都因為看到不公義，這是葉問武之初心，從來沒變，今集更想帶出，無論你在哪，只要自己是爭氣、自強，哪裡都是美滿幸福。」

（即時娛樂）