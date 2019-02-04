【「銀紙彤」葬身火海】《100毛》同事感難過：逝者安息 (21:30)

今日凌晨4時42分，沙田豐盛苑富盛閣9樓一個單位發生火警，單位冒出濃煙，街坊見狀報警，逾600住戶自行疏散到地下安全地方。消防進入單位調查後發現一具女屍，據了解，26歲女死者為《100毛》女主播「銀紙彤」曾穎欣。《100毛》已發信息確認事件，並對曾的離世表示痛徹心扉，又讚揚曾穎欣友善勤奮、口齒伶俐，她的一切將長留心中、永不止息。

今晚8時許，《100毛》在facebook專頁發文，悼念曾穎欣：

「謹在此告訴大家一個非常沉重的消息。今早凌晨，我們親愛的好同事Mary不幸離世。

在此感謝各方傳媒查詢，由於Mary已久未涉足任何幕前工作，在未得其家人同意下，我們才一直沒作回應。然而各傳媒已從其他渠道得知逝者身份（分）並作出相關報道，為免各方讀者擔心，讓我們在此簡單交代。

Mary在2015年加入100毛、2017年離職，並於早前重回我們公司。與Mary共同工作、共同成長多年，得悉其離世，同事們都感到非常難過。Mary盡責勤奮、正直善良，她的一切，將長留我們心中。

我們將會在尊重Mary家人的意願之下，向他們提供一切所需支援。此外，我們亦會密切關注同事們的情緒，共同面對傷痛。再次感謝各方傳媒及讀者的關心。願生者平安，逝者安息。」

（即時娛樂）