【受師兄方力申啟發】歐鎧淳積極備戰東奧 獲男友胡子彤支持 (22:27)

【今晚直擊】歐鎧淳和周柏豪今晚出席《愛心聖誕大行動2019》揭幕禮，柏豪只影相並無受訪。歐鎧淳表示稍後會到澳洲訓練，備戰東京奧運（東奧），會在澳洲逗留至明年3月中。她指今年目標已達成，可以參加明年東奧，故想放開去嘗試其他新事物：「我對這個教練有信心，全神貫注訓練，離港也是好方法。」

問到男友胡子彤怎麼辦？歐鎧淳說：「他一向好支持我。（他飛過去探你？）他好叻仔，有好多工開。（還是叫他不要飛過去，讓你專心訓練？）我諗他也是工作行先。」

前天（5日）歐鎧淳見證師兄方力申，以破紀錄成績完成45公里香港環島泳，當天她亦有落水陪游一程，問到會否考慮參加環島泳？她說：「其實真的好難，我想說就算我是泳手，咨詢過泳界朋友，大家都覺得沒可能，我以運動員身分看師兄參加這件事，大家也覺得沒可能，其實可能他（方力申）心裏面也覺得是沒可能的事，但他決定去做，某程度還要搞『大壇嘢』出來，還要一定做到，跟住他真的做到，有時我自己以為不能，其實不需要想太多，他（方力申）啟發我要努力游好奧運（賽事）。

（不久將來參加環島泳？）真的不簡單，有好多朋友坐船陪他12小時，都好辛苦，又嘔晒又瞓晒，因為中途有好大浪，船駁船都上不到，何況他在海裏游，而且要用力，兼且一路游一路吃，他永遠都是運動員，真的好犀利。（為他感驕傲？）是。」

（即時娛樂）