【科大周梓樂逝世】阮民安感覺無力 何韻詩誓要還原真相 (12:48)

香港科技大學22歲學生周梓樂周一（11月4日）凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危，延至今晨8時09分不治。警方周二聲稱警員在凌晨1時05分「首次嘗試進入」，但行車記錄儀顯示有防暴警早於周日晚上約11時半步出停車場；電視台直播片段亦顯示警員3日晚上11時40分已在2樓戒備，其後一度向人群舉槍。

何韻詩今日在facebook留言︰「為了這場運動失去的許多年輕生命，我們更不能放棄。梓樂願你能安息，我們會替你走下去。😢無論如何，一定要還原真相。」

阮民安分享上月參加科大集會時的片段，留言︰「琴（噚）晚喺電話翻睇到呢條片，係上個月獲邀去科大參與罷課集會同同學唱《願榮光》嘅片段。發現科大同學仔嗌口號嘅時候，都特別聲嘶力竭，佢哋亦都自己加左（咗）個叫『釋放史維』 嘅口號，原因係，科大校長從來都唔支持學生參與今次『反送中』 運動。周同學，唔知當時您喺唔喺現場呢？喺片尾，我講左（咗）句，『如果同學仔有咩需要幫手，隨時搵我哋，我哋每一個人都願意隨時去幫助大家。』但到最後我發現，原來同學仔有事嘅時候，我哋係咩都做唔到。好無力。周同學，呢5日喺醫院嘅博（搏）鬥，辛苦您了。祝您一路好走。R.I.P 您嘅願望，就由我地（哋）去幫您完成吧。連續兩日，都有手足離隊，上天，請問您懲罰夠香港人了嗎？」」

（即時娛樂）